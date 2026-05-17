Cetisur y su tributo al campo cordobés

Nada menos que 27 ediciones lleva celebrando Cetisur, incluso antes de su constitución formal y de la mano del entonces delegado de Arlesa, Francisco Jiménez, un encuentro para aunar en torno a la festividad de San Isidro Labrador al mundo del campo cordobés. Este año la cita volvió a reunir, el 14 de mayo en las instalaciones de Cetisur, a autoridades y representantes de instituciones y firmas (agrícolas ganaderas y de la actividad agroalimentaria en general) en torno de una celebración que, como bien recogió este medio, sirvió de reencuentro y para hacer balance de una campaña con claroscuros y mirar con esperanza al futuro. Por todo ello, desde Cetisur, firma referente en Córdoba en el mercado del cereal y que está ampliando sus servicios año tras año, queremos agradecer particularmente el apoyo recibido para su organización desde la Caja Rural del Sur y de Asaja, así como el patrocinio para el evento del Grupo Migasa, RAGT, Agrifluide, Subaru, Fercampo Auto, Agroquímicos Soler y Lidea. También la colaboración de Hecogra Fertilizantes, Yara, Transportes Hidalgo Blanco, Agroteco, El Guiso, Pastelería San Rafael, la Agencia de Seguros Vinculada Corseas, Cervezas Alhambra, Ibérico de Bellota Ibesa, el Consejo Regulador de Montilla-Moriles, Isonda y Canicaza, que en muchos casos aportaron sus productos locales sirviendo para que los participantes pudieran disfrutar y tener presente la calidad y excelencia del campo cordobés.