Cuentas pendientes

Aproximadamente, entre cinco o seis años hace, que alguien entendido en declaraciones de la renta, descubrió que Hacienda se había equivocado cobrando a los funcionarios jubilados un IRPF de varios años por el que ya había cotizado antes. Hecha la reclamación pertinente, la resolución judicial acordó que Hacienda tenía que devolver las cantidades cobradas equivocadamente. Hacienda lo aceptó y en seguida puso en circulación una hoja para rellenar los datos y entregarla en sus oficinas. Todo empezó bien, devolvieron el dinero a los funcionarios militares y a los funcionarios jueces. Los maestros nos quedamos esperando y a los dos años avisaron que aquella hoja ya no servía, había que cumplimentar una nueva y volver a entregarla en hacienda. Lo hicimos pero el chorro se cortó y aquí estamos pacientemente esperando que María Jesús Montero, antes de dejar el cargo de ministra de Hacienda, deje este trabajo terminado; eso le acarrearía votos para las próximas elecciones a las que se presenta candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Otra cuestión que no entiendo es la subida de las pensiones. Primero presentó un paquete con varias cosas revueltas que devolvieron sin haberlo aprobado. Después poco se ha sabido. A una mujer que conozco le han subido 5€. Eso señora Montero, no es subida, eso se llama limosna.