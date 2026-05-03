Trabajar para sobrevivir

No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Un clásico en el fundamento de las reivindicaciones laborales de quienes sostienen sus proyectos vitales sobre el andamiaje de una nómina como asalariados o, benditos sean, la incertidumbre de ser autónomo. Ese aserto ha derivado en una proclama triste y dramática: ahora se trabaja (a destajo, con pluriempleos...) para sobrevivir. Sueldos muy bajos y gastos crecientes. Los esenciales, no se vayan ustedes a creer. Pagar la casa y surtir el frigorífico sin lujos. Ese es el objetivo para millones de personas en nuestro país. Algunos, seguro, estarían en las manifestaciones del Primero de Mayo. Otros ni siquiera tendrían tiempo. Hay que trabajar para comer y tener un techo. Simple y duro.