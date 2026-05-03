Ciudadano cordobés, injusticia mundial

Más de 1 año de calvario en una prisión guineana, injustamente encarcelados, sobreviviendo, viendo la muerte venir de cerca y unas familias detrás luchando desesperanzadas, y que nuestro cordobés J. Marañón y su compañero no encuentren ayuda para salir de esta pesadilla, no puede entrar en cabeza alguna. Que Andalucía, España, Europa, Casa Real y la Iglesia, no puedan hacer nada, ni siquiera llevar un mínimo aliento a sus familias, es lamentable, decepcionante y frustrante. Toda la vida siendo personas ejemplares, pagando impuestos, trabajadores y que en estos duros momentos los tuyos, tu pueblo, tu gente, tus raíces, no puedan hacer nada, es algo que nos arruina, nos empeora y nos castiga como sociedad. Tras 15 meses ni una explicación digna a sus familias? Reza la fe, que los que tienen la capacidad de hacer algo, tienen la responsabilidad de hacerlo. Salven 2 vidas y 2 familias. No queda tiempo o repatriaremos 2 cadáveres que pudieron ser salvados.