Utilizando al Papa

Las desafortunadas palabras del presidente de USA recriminando al Papa León XIV su posición contra la guerra en relación con las acciones armadas contra Irán, generaron una llamativa unanimidad contra Trump y a favor del Papa entre políticos de muy diferente ideología, incluyendo a declarados comunistas. Llamativa, porque fundamentaban las críticas a Trump en la falta de respeto al Papa; lo que supondría que reconocen en el Papa a una máxima autoridad ética y moral de nuestro tiempo. Pero este reconocimiento no se compadece con la realidad, ya que a estos «defensores del Papa», lo que les suele caracterizar es ignorar absolutamente casi todo lo que el Papa dice; y especialmente cuando se pronuncia en graves temas éticos y morales que también afectan a la muerte de seres humanos. Como sucede cuando condena las leyes y políticas favorables al aborto y la eutanasia... Si está mal que Trump (al que le pierden sus brotes de «bocachanclismo) cuestione la autoridad moral del Papa respecto a la condena de la guerra, mucho peor está que quienes pasan totalmente del Papa en temas también trascendentales, le utilicen interesadamente cuando les conviene. Con toda seguridad, en la próxima visita de León XIV a España seremos testigos de los intentos de esta utilización.