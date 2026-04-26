A Fernando Grande González de Canales

Los títulos y los cargos no siempre definen quién eres. Fernando Grande González de Canales fue presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba durante veintitrés años, primero farmacéutico, después abogado resultado de su curiosidad y rigurosidad. Referente institucional de su generación. Un luchador que cuestionaba el ‘statu quo’ con rigor y no se rendía hasta mejorarlo. Fernando supo entender el momento que le tocó vivir y anticiparse. Puso su inteligencia al servicio de una profesión. Un hombre de principios. Un hombre honrado, comprometido y leal. Un hombre también apasionado.

Quienes tuvimos la suerte de conocerle de cerca estamos orgullosos de su legado, de los reconocimientos bien merecidos y de sus aportaciones visionarias. Pero sobre todo, orgullosos y agradecidos de la huella que nos dejó y del ánimo que nos inculcó para ser mejores.

Leal y recto, sin rigidez. Luchador, sin estridencia. Guasón y provocador, no tuvimos más remedio que aprender a cultivar el humor. Suspicaz para leer a los «niños granujas», siempre sus favoritos. Nos hizo sufrir cuando se empoderaba del mando y nos preocupaba su salud cuando el Madrid no estaba a la altura. Caminó por delante y nos dio ejemplo. Nos dio guía. Nos enseñó a enfrentar la vida y los retos sin atajos.

Nos acompañó sin invadir, nos orientó sin imponer. Nos devolvió a tierra firme cuando lo necesitábamos. Su personalidad arrolladora nos removió para ser mejores.

Su camino estuvo marcado por el respaldo de quien le comprendió, le acompañó, le sostuvo y le cuidó. Me gusta pensar en la admiración como forma de amor. Y él lo tuvo, y lo dio de forma incondicional.

Córdoba pierde a un hombre que contribuyó a dignificar la profesión farmacéutica. Perdemos también una referencia y tendremos que aprender a cubrir los muchos espacios que nos llenaba.

Gracias, Fer. Descansa en paz. Tu ejemplo y tu guía siguen. Te echaremos mucho de menos.