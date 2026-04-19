Al personal de Rehabilitación Cardíaca

Con el transcurrir de los años tengo la percepción individual de que aquí existen muchas Córdobas. Observo la Córdoba de los patrimonios monumentales, la de sus barrios, la asociativa, la de las desigualdades sociales, la emprendedora, la del medio ambiente, la que posee una ciudadanía diversa..., y que estas, en muchos casos, se fusionan, en casos se mezclan, en otros se amontonan, hay momentos en los que cohabitan, también se distancian y olvidan.

Y entre todas, destaca con mucha luz y alguna sombra, la Córdoba de nuestra sanidad pública, que personalmente me resulta uno de los patrimonios más importantes de esta ciudad, y es un logro colectivo para todas las personas.

En próximas fechas, debo ir concluyendo la estancia en la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario Reina Sofía, donde sus profesionales me han posibilitado una mejoría de la salud general, de las emociones, ¡ah!, y del corazón que se me averió un poco.

Recuerdo lo de «no hay mal que por bien no venga», porque me encantó conoceros al descubrir sensibilidad y humanidad. Os deseo lo mejor.