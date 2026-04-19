Gratitud al hospital Reina Sofía

Es habitual que a través de nuestra prensa transmitamos quejas y mal uso de nuestros servicios públicos. Concretamente uno de los centros de la diana es la sanidad.

En esta opinión voy por sentido opuesto.

Llevo una década asistido por el servicio de Hematología y Trasplantes del hospital Reina Sofía, bajo la dirección inigualable y eficaz del doctor Álvarez y su equipo. Difícil encontrar más dedicación y acertado seguimiento.

Recientemente he tenido que asistir al servicio de uveítis de Reina Sofía, al frente del cual está el doctor David Ríos Jiménez. Me resulta difícil expresar la atención tan extraordinaria que me ha dispensado todo el equipo porque todas las pruebas ,y fueron muchas las que me realizaron, se hicieron allí sobre la marcha. Esta forma de trabajar es un ejemplo a seguir y una muestra de la gran calidad de nuestra sanidad.

Sin duda que es para hacerle un reconocimiento público de su valía y de su forma de trabajar.