El fumadero del Hospital Provincial

Es difícil describir la postura de la dirección del Hospital Provincial respecto al cumplimiento de la Ley del Tabaco si no es usando las palabras desidia y negligencia. Es cierto que quizá se vea menos gente fumando en las puertas de Oncología Médica y Oncología Radioterápica (estaría bueno, el colmo de los colmos, y aún así alguno lo hace), pero las escaleras de entrada y el área de descanso bajo el chamizo bajando las escaleras de la entrada a la izquierda, y la placita circular rodeada de cipreses frente a ellas, son un fumadero apestoso que hace imposible girar la esquina hacia el Hospital de Día de Oncología médica sin respirar el nauseabundo y cancerígeno humo de tabaco, contraviniendo una ley que tiene ya más de 15 años.

Cierto que hay decenas de señales advirtiendo de la prohibición, cierto que hay cámaras de vigilancia, pero parece que lo que no hay es voluntad de cumplir con la ley y proteger la salud y el bienestar de los usuarios. Por cierto, cuando intentas avisar a un vigilante de seguridad es imposible encontrar ninguno, y se diría que detrás de los monitores de las cámaras tampoco están.