Opinión | Fútbol
Rafael Varo García
La situación del Córdoba CF
Ya he hablado de nuestro equipo de fútbol en un anterior artículo, y lo describí entonces formado por jugadores con gran clase y valentía, siempre jugando al ataque, tanto es así que me atreví a profetizar que iba a subir sin tardanza a primera división, pues tenía equipo para ello. Sin embargo, la pasada temporada, fui percibiendo que, aparentemente por motivos ajenos a los jugadores, se fue ralentizando esa intención, a cosa hecha, pues no interesaría al club el ascenso en ese momento.
En el partido contra el Valladolid, observé un defecto que, aunque no tuvo incidencia en el resultado, me enfadó bastante y espero que a todos los aficionados que lo vieron, y es la forma de jugar con pases y pases pegados a nuestra portería, con el peligro que supone el que te pueda robar el balón el equipo contrario y te metan un gol, como ha pasado otras veces según recuerdo. No se les mete en la cabeza que el balón hay que despejarlo lo más rápido posible hacia adelante.
En particular, hay que mencionar a Cristian Carracedo, como el mayor driblador o regateador del reino, es fantástico. A Jacobo González que, con sus triples saltos mortales hacia adelante, acredita que ha marcado un magnífico gol; y decirle que continúe haciéndolo, pues será señal de que seguimos ganando los partidos.
Y quiero atreverme a hacer una recomendación y es que, mientras sea posible, nuestro entrenador Iván Ania saque de primeras a los 2 jugadores que tenemos con el nombre tan parecido de Adison y Dalisson, pues son unos jugadores tan rápidos y magníficos, que son los ‘Vinicius’ del Córdoba, y que, con su concurso, será prácticamente imposible perder un partido.
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