Opinión | Política
Cayetano Peláez del Rosal
Sánchez y las felicitaciones que olvida
La cortesía, dicen, es una forma sencilla de respeto. Felicitar a los demás en sus principales celebraciones, especialmente cuando se trata de fiestas religiosas, no implica compartir necesariamente todas las creencias, sino reconocer que forman parte de la vida y de la identidad de muchas personas. En una sociedad plural, ese gesto tiene además un valor simbólico: recuerda que las instituciones representan a todos.
Cada año, cuando llega la Navidad, millones de cristianos celebran el nacimiento de Jesús. Se intercambian felicitaciones, mensajes y buenos deseos entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Algo parecido ocurre en otras fechas importantes del calendario cristiano, como la Semana Santa (…).
Sin embargo, desde que ocupa la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez ha evitado felicitar públicamente estas celebraciones a los cristianos. Al mismo tiempo, sí ha tenido gestos de felicitación hacia otras festividades religiosas, como el Ramadán. Esa diferencia de trato es la que muchos ciudadanos perciben como una falta de equilibrio institucional (…).
En ese contexto resulta llamativo que el Ejecutivo haya reaccionado con firmeza ante las restricciones impuestas por Israel durante la celebración del Domingo de Ramos en Jerusalén, llamando incluso al encargado de negocios de ese país para expresar su protesta. Defender la libertad religiosa siempre es una posición legítima y necesaria, pero muchos se preguntan por qué ese mismo énfasis no se percibe cuando se trata de reconocer o respaldar públicamente a los propios cristianos en España (…).
- Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
- Un incendio en La Cuchara de San Lorenzo obliga a evacuar a los comensales y deja dos plantas afectadas
- Buscan a un joven de 25 años desparecido en el entorno del lago Azul de Córdoba
- Los buzos de la Policía Nacional localizan un cadáver en el lago Azul de Córdoba a la espera de identificación
- Tres institutos de FP de Córdoba formarán a los alumnos en técnicas del arte sacro como la talla y el bordado en oro
- La Aemet pone fin a los días soleados y fija el regreso de los paraguas en Córdoba
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Cádiz y el Córdoba CF
- Viernes Santo de Córdoba, en directo: la Legión acompaña al Señor de la Caridad en su vía crucis; el Nazareno reina en los pueblos