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Opinión | Política

Miguel Fernández-Palacios Gordon

Madrid

A remolque de Vox

Vox ya no es el rival del PP; es su laboratorio ideológico. Ante cada proclama incendiaria de Abascal -el ataque a RTVE es el último síntoma-, Génova no confronta, sino que aguarda. Ese silencio no es neutral: es el tiempo de incubación para que el marco ultra acabe inoculado en el discurso oficial del PP.

No es un descuido; es una claudicación estratégica. Vox desplaza el péndulo de lo aceptable y radicaliza el debate público mientras el PP, lejos de actuar como dique de contención democrático, ejerce de notario de un nuevo consenso reaccionario donde se siente más cómodo. Lo certifican la erosión de la memoria histórica, el negacionismo climático, la violencia de género y una gestión de la inmigración en pactos autonómicos que normaliza discursos que, hace apenas un lustro, habrían invalidado a cualquier político de Estado.

El drama no es que el PP imite a Vox, sino su renuncia al liderazgo moderado por mero cálculo oportunista.

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