Opinión | Religión
J. Sebastián Roldán Ordóñez
Córdoba
Esperanza
Mi espíritu mostraba enfermedad. / La ansiedad, esa termita que devoraba / las paredes de mi interior. // Sólo un bálsamo del cielo. / De la amargura, a la misericordia, / de ahí al remedio.// Bajo tu manto me cobijo. / Y aún anhelando la pléyade / de estrellas que tu mano / me aliviaba en un clamor / de esperanza. // La virtud no es mi fuerte / pero sí el sendero de vos, reina. / Clamo al cielo mi perdón. / Exhaló mi debilidad / en el angosto camino, / espero vuestra plegaria / siempre indulgente / con el más necesitado. / Así sea.
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