Opinión | Carta ilustrada
Mónica Vallejo Comino
CÓRDOBA
Gracias al IES Zoco
El IES Zoco ha sido una sorpresa asombrosa. No es solo un centro con grandes profesionales, sino un lugar donde reina la humanidad, el respeto y la convivencia. Aquí, los alumnos neurodivergentes son respetados y sienten seguridad. Las normas de convivencia les ayudan a seguir una hoja de ruta sin perder su identidad. Gracias al profesorado volcado en el derecho a la educación. Mi gratitud a la tutora Helena, a la orientadora Virginia, a Sonia Moncalvillo y a todo el profesorado de 1º C de la ESO. Gracias por ser un lugar seguro para mi hijo, motivarlo y por vuestra indiscutible profesionalidad.
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