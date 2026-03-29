Gracias al IES Zoco

El IES Zoco ha sido una sorpresa asombrosa. No es solo un centro con grandes profesionales, sino un lugar donde reina la humanidad, el respeto y la convivencia. Aquí, los alumnos neurodivergentes son respetados y sienten seguridad. Las normas de convivencia les ayudan a seguir una hoja de ruta sin perder su identidad. Gracias al profesorado volcado en el derecho a la educación. Mi gratitud a la tutora Helena, a la orientadora Virginia, a Sonia Moncalvillo y a todo el profesorado de 1º C de la ESO. Gracias por ser un lugar seguro para mi hijo, motivarlo y por vuestra indiscutible profesionalidad.