Opinión | Mercado
Rafael Ayala Marín
Productos de la tierra
Recientemente se ha producido un acuerdo en la Unión Europea con Mercasur para comercializar alimentos sudamericanos, dando su prioridad antes, que a nuestros productos lo que, por lógica, ha saltado las alarmas de nuestros agricultores y del campo español, con amplias movilizaciones. Resulta incomprensible, con la abundante riqueza y amplia variedad de subsistencias que existen en nuestro país, que tengamos que consumir especies de otras latitudes, siendo los nuestros de mucha mayor calidad.
Siempre se ha afirmado que la cocina española es de las mejores a escala mundial y el campo español goza de una salud impresionante. Nuestra dieta mediterránea es líder mundial. Quizás no la potenciamos lo suficiente. Y todo, por culpa del primer poder establecido (el dinero) y de nuestros legisladores, abusando de impuestos. En realidad, es difícil y compleja la solución. Yo, desde luego, prefiero comerme habitualmente un buen plato de rabo de toro o salmorejo (por poner un ejemplo), que cualquier comida de otras latitudes.
- La RFEF saca a subasta un piso de su propiedad junto a La Corredera
- Pasillos más anchos, garajes más grandes y sostenibilidad: las nuevas normas urbanísticas de Córdoba
- Detectan casi un centenar de enganches ilegales a la luz en una barriada de Palma del Río
- La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura
- Las nuevas normas urbanísticas 'premiarán' la rehabilitación con la posibilidad de ganar una planta en edificios residenciales
- Comienzan las obras para estabilizar el talud del Cerro de los Poetas de Puente Genil
- La regularización de las parcelaciones de Córdoba y la dotación de servicios básicos se atasca: 'Mira que estábamos contentos
- La Cuesta del Bailío pierde a su vecino más antiguo: el Ayuntamiento de Córdoba tala el majestuoso ciprés