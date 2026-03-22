Productos de la tierra

Recientemente se ha producido un acuerdo en la Unión Europea con Mercasur para comercializar alimentos sudamericanos, dando su prioridad antes, que a nuestros productos lo que, por lógica, ha saltado las alarmas de nuestros agricultores y del campo español, con amplias movilizaciones. Resulta incomprensible, con la abundante riqueza y amplia variedad de subsistencias que existen en nuestro país, que tengamos que consumir especies de otras latitudes, siendo los nuestros de mucha mayor calidad.

Siempre se ha afirmado que la cocina española es de las mejores a escala mundial y el campo español goza de una salud impresionante. Nuestra dieta mediterránea es líder mundial. Quizás no la potenciamos lo suficiente. Y todo, por culpa del primer poder establecido (el dinero) y de nuestros legisladores, abusando de impuestos. En realidad, es difícil y compleja la solución. Yo, desde luego, prefiero comerme habitualmente un buen plato de rabo de toro o salmorejo (por poner un ejemplo), que cualquier comida de otras latitudes.