Opinión | In memoriam
Alfonso Llamas Jurado
¡Ya estás junto a mamá!
¡Hola papá!: desde el jueves 12 ya estás descansando en el cielo junto a mamá (tu Magdalena), tras 9 largos años de viudedad, desde que nos dejase el 26 de febrero de 2017; ese día en tu interior, hiciste tuyos los versos de la canción de Antonio Machín: «Ya doblan las campanas/Se llevan a mi amor/Y en mi pecho hace nido/La desesperación/Espérame en el cielo/Rogando por mi adiós/Para que pronto estemos/Juntos allí los dos». Te has ido silenciosamente (como solías hacer las cosas), y nos has dejado un vacío tremendo, pero con la satisfacción y el orgullo de haber tenido a un padre que, con su sacrificio día tras día (con largas jornadas madrugando y luego atendiendo a la clientela tras el mostrador de la pescadería), se ha preocupado de que a su familia no le faltase nunca de nada.
Ahora, te toca cuidar de nosotros (junto con mamá), desde el cielo y estoy seguro de que lo haréis igual de bien que lo hicisteis en la tierra.
¡Te quiero y te añoro!
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