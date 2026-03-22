Opinión | Carta ilustrada
Carmen Cabrera Illescas
Ideas para los quirófanos
Me gustaría compartir una reflexión basada en mi experiencia personal. Muchas personas, como tú o como yo, tenemos que enfrentarnos a operaciones por enfermedades graves. Cuando uno entra al quirófano, el ambiente puede ser frío y lleno de miedos, y no siempre la anestesia hace que desaparezcan por completo. Recuerdo mi propia experiencia al superar un carcinoma vasocelular: la sala me parecía enorme, silenciosa, y mi mente no podía dejar de pensar en todo lo que podía salir mal.
Pensé que sería maravilloso que existieran gafas tridimensionales o de realidad virtual para pacientes conscientes, que nos permitieran sumergirnos en una historia bonita o un paisaje relajante mientras nos operan. Algo que nos ayudara a distraernos, a sentir menos miedo y a no quedarnos atrapados en la ansiedad del momento. Pequeñas ideas como esta podrían cambiar mucho la experiencia de quienes pasamos por estos momentos difíciles.
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