Opinión | Agradecimiento
Alejandro Rodríguez
Gracias al equipo de Radioterapia Oncológica
Sirvan estas líneas para expresar mi más sincera y emotiva gratitud al equipo (al completo, sin excepción) de Radioterapia Oncológica del hospital Reina Sofía de Córdoba, ubicado en el antiguo Hospital Provincial, así como para la puesta en valor de las cualidades humanas y profesionales de todas las personas que lo integran.
Y digo esto porque desde que pasas el código de barras por el scaner (también eso funciona) hasta que sales a la calle con tu tratamiento dado, todos los profesionales derrochan humanidad, cercanía, profesionalidad y diría que hasta cariño. Y es que en ningún momento permiten que te sientas solo, muy al contrario te sientes arropado, acompañado y tratado con el máximo respeto. La verdad, es que si de un restaurante se tratara yo comería todos los días allí. Gracias Radioterapia Oncológica por entender el aspecto humano de los pacientes y por vuestra profesionalidad. Que Dios os bendiga.
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