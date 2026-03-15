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Opinión | Sociedad

Álberto Álvarez Pérez

Sevilla

¿Vivimos mejor ahora?

Con los pies en la realidad, vi en la TV una entrevista y le preguntaron a un viandante si vivía mejor que hace un año. La respuesta fue negativa, dijo no podía vivir por pérdida de valor adquisitivo, en términos económicos, pérdidas de valores, y que la libertad personal había desaparecido. Es cierto que sin libertad no hay seguridad, pero también es cierto que donde no hay seguridad desaparecen las libertades.

¿De qué sirven las libertades si la nefasta situación económica crea desempleo, si no hay viviendas para crear una familia, si no se puede salir de noche por falta de seguridad, si no se puede hablar de política por miedo a que le llamen fascista? Y así sucesivamente.

Seguridad y libertad son dos caras de una misma moneda, una sociedad en paz en la que el orden produzca tranquilidad y seguridad. A todas estas cosas positivas aspiramos los españoles. Pedro Sánchez, desgraciadamente, no piensa igual.

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