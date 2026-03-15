Una reflexión sobre el 8M

El pasado viernes me topé con una manifestación en el centro de Córdoba. El morado como color protagonista, las pancartas y la cercanía al día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, me llevó rápidamente a adivinar de qué se trataba. La alegría de quien ve a un grupo comprometido con una causa necesaria y compartida me duró poco, solo hasta entender el triste contenido de los cánticos que vociferaban, eso sí, con un tono pegadizo y bien coordinado: “Dónde están, no se ven, las mujeres del PP”.

No pretendo abrir un debate político, sino compartir una reflexión sobre violencia. En el Día de la Mujer, día en el que quienes creemos que todas las personas somos iguales en derechos y dignidad, y damos visibilidad y fuerza a una lucha incansable por la igualdad de género; un grupo compuesto principalmente por mujeres jóvenes sale a la calle a arremeter contra otras mujeres. Me invadió una pena inmensa. Veía a un grupo de mujeres juzgando, enfrentando y quizás desprotegiendo a otras mujeres; con un objetivo, conmemorar el 8M.

Me resulta muy difícil comprender este escenario. Entiendo que no es simple consensuar medios, pero creo que deberíamos recuperar un fin común: protección y derechos para todas las personas, para todas las mujeres.