Opinión | Carta ilustrada
Junta Directiva de la A.V. El Parque
Córdoba
Arboleda del Parque Figueroa
El pasado sábado 14 de febrero se obró un milagro en el Parque Figueroa. Es un día de esos que dan la oportunidad de valorar lo que la sociedad ofrece y sentirse orgulloso de ello. Orgullosos de los bomberos, de la Policía Local, del departamento de Parques y Jardines. Su rapidez, coordinación y habilidad evitaron que un árbol de gran porte que se balanceaba como si de un péndulo se tratase, se desplomara sobre un bloque de viviendas. A todos los profesionales y a la entidad a que pertenecen, el Ayuntamiento de Córdoba, enhorabuena.
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