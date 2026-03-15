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Opinión | Carta ilustrada

Junta Directiva de la A.V. El Parque

Córdoba

Arboleda del Parque Figueroa

Un pino caído sobre un edificio en el barrio del Figueroa, el pasado 14 de febrero.

Un pino caído sobre un edificio en el barrio del Figueroa, el pasado 14 de febrero. / A. J. González

El pasado sábado 14 de febrero se obró un milagro en el Parque Figueroa. Es un día de esos que dan la oportunidad de valorar lo que la sociedad ofrece y sentirse orgulloso de ello. Orgullosos de los bomberos, de la Policía Local, del departamento de Parques y Jardines. Su rapidez, coordinación y habilidad evitaron que un árbol de gran porte que se balanceaba como si de un péndulo se tratase, se desplomara sobre un bloque de viviendas. A todos los profesionales y a la entidad a que pertenecen, el Ayuntamiento de Córdoba, enhorabuena.

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