A Alfonso Carlos Ortiz

Un hombre bueno acaba de ser llamado por Dios para ocupar su lugar en el Cielo. Fue bueno en su trabajo, que hizo a conciencia de quien sabe qué material tiene entre manos : la formación de futuras generaciones. No sólo enseñó Historia, lo hizo con humanidad. Cuando salíamos a pasear, he sido testigo, de numerosos abrazos cariñosos de antiguos alumnos ya casados y con hijos le daban recordando anécdotas, pues él hacía las clases amenas. Fue bueno con su familia. Como mujer siempre respetada y querida. Con sus hijas a las que adoraba y que lo cuidaron con muchísimo cariño. Con sus nietos que lo colmaron de felicidad.

Cumplió 79 años sin ninguna dolencia, pero a partir de ahí surgió lo que lo tendría postrado casi seis años. Sufrió con paciencia y sin quejarse, siempre con la devoción al Gran Poder y a su Madre. El día 10 de diciembre de 2025 Dios nos lo arrebató ante el dolor de su familia. Sabemos que Él en su misericordia habrá premiado todas las obras buenas que realizó en vida y desde el Cielo rogará por todos. Descansa en paz, compañero de vida.

Nuestro agradecimiento a Doña Fuensanta Galán por su atenciones y consejos. A Cruz Roja y todo el personal que hicieron lo posible para que el enfermo no sufriera. A Don Nicolás Aranda, siempre atento a mis llamadas.