Ruidos en el polígono de Chinales

¿Se imaginan llegar a casa tras una larga jornada de trabajo, y poder sentarse cómodamente en su sofá a leer, ver la televisión o escuchar música? ¿Se imaginan el poder bañar, poner la cena y acostar a sus hijos para que gocen de un merecido descanso? ¿Se imaginan poder acostarse temprano y disfrutar de un merecido sueño para encarar el día siguiente con la adecuada energía? ¿Se imaginan realizar una inversión importante en vivienda, buscando un barrio aparentemente tranquilo de nueva construcción?

Pudieran parecer pretensiones de lo más normal y nada fuera de lo común, ¿verdad? Sin embargo para ciertos ciudadanos se ha convertido en misión imposible. Hablo de los que habitamos en la zona de nuevos desarrollos urbanísticos de viviendas en la zona de Fuente de la Salud-Valdeolleros ubicada junto al Polígono Industrial de Chinales.

En lugar de eso, debemos convivir/sufrir con el ruido nocturno generado casi a diario por los ensayos de bandas de música, y los fines de semana por las actividades (conciertos) de una asociación allí ubicada.

Entendemos que, originariamente, dichas ubicaciones en el citado polígono pudieran haber sido unas localizaciones apropiadas para dichas actividades (en caso de tener los permisos correspondientes).

Sin embargo, la proliferación actual de nuevas promociones de viviendas ubicadas a escasos metros de donde se desarrollan, las hacen actualmente ya incompatibles con el bienestar, descanso, y salud física y mental de los habitantes. Estamos siempre a favor de la libertad de realizar cualquier tipo de actividad autorizada. Solo pedimos recordar que la libertad y derechos de cada uno acaban donde empiezan los del prójimo.

Solicitamos al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, con el que cumplimos a nivel tributario en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos, un cambio urgente de emplazamiento de dichas actividades a un lugar más apropiado según las circunstancias actuales. Frente a igualdad de obligaciones, exigimos igualdad de derechos. Ni más, ni menos.