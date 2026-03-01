El fenómeno 'Punch'

Mi cuerpo viene de una casa de acogida, mas mi alma siempre estará en ella. He convivido con personas en riesgo de exclusión y pertenezco al grupo social llamado «vulnerable». El sinhogarismo es el fracaso de una sociedad no igualitaria, que sólo juzga y etiqueta, creando seres a sus ojos invisibles, cercenando lo más profundo, sus raíces. La visión de un bebé-mono aferrándose a un peluche ha hecho despertar conciencias, quizá muchos se han visto reflejados en la orfandad, en el gesto fetal buscando el calor necesario para subsistir. Seamos coherentes y que el despertar sea universal, que un hogar devuelva la vida a los olvidados por la sociedad. Un gesto, es el primer paso de este camino tan lleno de espinas….¿seremos capaces?