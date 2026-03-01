Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Carta ilustrada

José Antonio Guzmán Pérez

Córdoba

El fenómeno 'Punch'

Mi cuerpo viene de una casa de acogida, mas mi alma siempre estará en ella. He convivido con personas en riesgo de exclusión y pertenezco al grupo social llamado «vulnerable». El sinhogarismo es el fracaso de una sociedad no igualitaria, que sólo juzga y etiqueta, creando seres a sus ojos invisibles, cercenando lo más profundo, sus raíces. La visión de un bebé-mono aferrándose a un peluche ha hecho despertar conciencias, quizá muchos se han visto reflejados en la orfandad, en el gesto fetal buscando el calor necesario para subsistir. Seamos coherentes y que el despertar sea universal, que un hogar devuelva la vida a los olvidados por la sociedad. Un gesto, es el primer paso de este camino tan lleno de espinas….¿seremos capaces?

