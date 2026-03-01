Opinión | Carta ilustrada
José Antonio Guzmán Pérez
El fenómeno 'Punch'
Mi cuerpo viene de una casa de acogida, mas mi alma siempre estará en ella. He convivido con personas en riesgo de exclusión y pertenezco al grupo social llamado «vulnerable». El sinhogarismo es el fracaso de una sociedad no igualitaria, que sólo juzga y etiqueta, creando seres a sus ojos invisibles, cercenando lo más profundo, sus raíces. La visión de un bebé-mono aferrándose a un peluche ha hecho despertar conciencias, quizá muchos se han visto reflejados en la orfandad, en el gesto fetal buscando el calor necesario para subsistir. Seamos coherentes y que el despertar sea universal, que un hogar devuelva la vida a los olvidados por la sociedad. Un gesto, es el primer paso de este camino tan lleno de espinas….¿seremos capaces?
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
- Un permiso de investigación minera en Carcabuey desata la oposición de conservacionistas y agricultores de la Subbética
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia