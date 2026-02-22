La tecnología también es arte

En respuesta a su afirmación de que el avión que tenemos en El Arenal «pronto será chatarra», me gustaría transmitir mi pésame por dichas declaraciones.

Es completamente comprensible la frustración que todos vivimos en 2016, cuando el gobierno de Zapatero regaló a otra ciudad, y en base a criterios no culturales, una designación que nadie trabajó como nosotros. Y entiendo que ese avión le recuerda ese enorme robo. (Esperemos que pronto sea otro avión el que lleve a dicho presidente ante un banquillo).

Pero ese avión no es chatarra, a pesar de la dejación absoluta por parte del ayuntamiento que usted dirige por prestar cuidado a los elementos culturales de nuestra ciudad.

Esa aeronave es un ejemplo de cómo el ingenio humano consiguió acercar ambas orillas del Atlántico, al ser este tipo de aeronaves los primeros en unir Europa y América.

¿Qué respuesta daría si, por la misma dejadez mostrada hacia el avión, los 2 chimeneones que tenemos en la ciudad estuvieran vandalizados? ¿Serían estos ejemplos del desarrollo industrial de nuestra ciudad «reducidos a escombros»?

Córdoba tiene una mezcla de turismo e industria que se está viendo reforzada por la llegada de industrias al calor de la Base Logística, y no deberíamos apostar en exclusiva nuestro segmento cultural a las herencias Romana y Árabe. Córdoba también fue revolución industrial como la vivida a principios del siglo pasado con la creación de «La Letro». O la creación de la primera escuela de médicos allá en la época del Califato.

No olvide también que nuestra ciudad tiene un hito muy poco explotado de ser «la primera ciudad registrada documentalmente del intento de hombre por volar», de manos de Abbas ibn Firnas. Nuestro Leonardo Da Vinci rondeño unió en la historia el mundo aéreo con la ciudad de Córdoba, y parece que somos los únicos que no lo sabemos (o no queremos saberlo).

Hemos vivido décadas de dejadez con respecto a nuestro aeropuerto y ahora estamos sufriendo las consecuencias de esa «dependencia exclusiva» del ferrocarril. ¿vamos a repetir el mismo error con la cultura «achatarrando» piezas de museo?

Somos más que una ciudad de «piedras y ruinas», somos ciencia, conocimiento y tecnología y no hemos empezado ahora a serlo. Defienda también ese patrimonio de todos los cordobeses.