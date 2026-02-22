Opinión | En el tanatorio
Silvia Rodríguez Barón
Un baño para ostomizados
Escribo como mujer ostomizada y como cordobesa, movida por una experiencia tan sencilla de explicar como difícil de vivir. Hace unos días, por el fallecimiento de un familiar, tuve que pasar la noche en el Tanatorio de Córdoba, el situado en el Polígono Industrial de Las Quemadas. En un lugar donde el dolor ya lo ocupa todo, una espera no debería convertirse además en una prueba de humillación.
Quienes vivimos con una ostomía no pedimos privilegios: pedimos condiciones mínimas para hacer algo tan básico como evacuar y asearnos con seguridad, higiene y discreción. Sin embargo, allí me encontré con baños no adaptados a esta realidad: sin un espacio adecuado, sin elementos que faciliten la evacuación, sin recursos para mantener la higiene, y, sobre todo, sin la señalización que recuerde que también existimos y que merecemos ser tenidas en cuenta.
Una ostomía no se ve a simple vista, pero condiciona la vida diaria. Y en un tanatorio, donde la persona está emocionalmente quebrada, cualquier dificultad extra se multiplica. La inclusión, si es verdadera, no puede quedarse en los discursos ni detenerse en la puerta de un lugar tan delicado como este.
Por eso, con todo el respeto, pido a la dirección del tanatorio que valore habilitar al menos un baño para personas ostomizadas, debidamente señalizado, con los elementos básicos que permitan la evacuación y el aseo en condiciones dignas.
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- El antiguo cine Córdoba del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Rubi, entrenador del Almería, desafía al Córdoba CF: 'Pensamos que podemos ganarles, el año pasado lo hicimos dos veces
- La Policía Nacional detiene a cuatro personas y cierra una discoteca en Ciudad Jardín por actos violentos
- Senderismo en Córdoba: la ruta romana que fue escenario de asaltos y hoy puedes hacer en menos de 3 horas
- La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
- Vía Crucis de las Cofradías de Córdoba: horario, recorrido y todo lo que debes saber sobre Jesús de la Sangre