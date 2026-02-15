Opinión | Carta ilustrada
Javier Roldán
Córdoba
La hipocresía de San Valentín
San Valentín se ha convertido en el gran teatro de la hipocresía sentimental. Parejas que llevan meses tirándose los trastos a la cabeza pactan una tregua de 24 horas para colgar una foto sonriente entre velas y copas de vino. ¡Lo que nos gusta fardar en redes sociales! En Córdoba resulta imposible reservar mesa en la víspera y el día dedicado al santo casamentero, pero no es el amor quien se sienta ante los blancos manteles, sino la necesidad de aparentar. Se gasta sin medida, comprometiendo una economía ya maltrecha, y la factura llegará puntual cuando la cuenta corriente empiece a temblar. Entonces volverán los reproches. Quizá amar sea algo menos ruidoso y bastante más cotidiano.
- Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
- Cortada la carretera de acceso al santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra
- La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
- El último coletazo del temporal mantiene a Córdoba en aviso amarillo: lluvias, tormentas y vientos de hasta 80 kilómetros por hora
- Un juzgado de Córdoba autoriza a LaLiga a identificar a usuarios por presunta piratería de retransmisiones de fútbol
- «Ojalá llegue el 30 de junio y me vea habiendo ascendido a Primera División con el Córdoba CF»