La hipocresía de San Valentín

San Valentín se ha convertido en el gran teatro de la hipocresía sentimental. Parejas que llevan meses tirándose los trastos a la cabeza pactan una tregua de 24 horas para colgar una foto sonriente entre velas y copas de vino. ¡Lo que nos gusta fardar en redes sociales! En Córdoba resulta imposible reservar mesa en la víspera y el día dedicado al santo casamentero, pero no es el amor quien se sienta ante los blancos manteles, sino la necesidad de aparentar. Se gasta sin medida, comprometiendo una economía ya maltrecha, y la factura llegará puntual cuando la cuenta corriente empiece a temblar. Entonces volverán los reproches. Quizá amar sea algo menos ruidoso y bastante más cotidiano.