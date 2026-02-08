A Rafael Romero del Rosal

El viernes 6 de febrero cumplió 95 años Rafael Romero del Rosal. Noventa y cinco años de vida es un logro magistral; cordobés de «pura cepa», plasmando con tus acuarelas los rincones más bellos de tu Córdoba. No cabe duda que has alcanzado muchos de tus sueños y que has llenado de amistad y sabiduría a bastantes personas. Te felicitamos en tu cumpleaños y te deseamos muchos años más de vida entre nosotros.

Alfonso Carlos y Virginia. Amigos y vecinos.