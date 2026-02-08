Opinión | Política
Marco A. Santiago Heredia
El mundo ha cambiado
Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió para siempre. La amenaza nazi unió a los llamados aliados para frenar a Hitler, un hombre que creyó que el mundo le pertenecía. Y lo cierto es que hasta 1941 fue así; un ejército imparable que parecía no tener límites, controlaba prácticamente toda la Europa continental. Pero sus ideas raciales y autoritarias fueron vencidas por Roosevelt , Stalin, Churchill, entre otros gobernantes de países con ideologías que poco tenían que ver pero que ante la amenaza alemana unieron sus fuerzas.
En la actualidad , el mismo país que salió al rescate de Europa en esa guerra , hoy no le tiembla el pulso para amenazar su integridad. Cuando Trump capturó a Maduro y tomó el control de Venezuela, muchos llegamos a pensar que salvaba a este país del comunismo. Sin embargo, Groenlandia no necesita ningún héroe que la salve de un dictador que oprima a su pueblo y quiere anexionarla... y es que esa conquista nos recuerda más al espacio vital del que hablaba Hitler para su país a costa de la independencia y libertad de los pueblos que ni eran el suyo.
Hoy Trump es más parecido a esa Alemania de Hitler que se creía con una superioridad étnica y moral, y que tomaba a la fuerza lo que creía que le convenía y punto sin preguntar a los demás legítimos, que a la América de Roosevelt que fue fiel a sus aliados. Y por desgracia, pienso que solo una respuesta similar a la que se tuvo con Hitler podrá parar a Trump.
