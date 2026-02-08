Opinión | Carta ilustrada
Joaquín Aguilar
El asfalto de la calle María Montessori
Les escribo unas líneas para llamar la atención sobre el estado del asfalto de la calle María Montessori, en concreto del tramo comprendido entre los cruces con la calle Dolores Ibarruri y la calle María Zambrano.
Esta calle lleva tiempo presentando irregularidades en su calzada, pero en los últimos meses, influenciado lógicamente por las incesantes lluvias y la carga de tráfico que soporta (incluidos camiones y línea 5 de Aucorsa), dichos desperfectos se han acentuado notablemente hasta el punto de poder provocar reventones de ruedas o cualquier otro accidente entre los vehículos que la frecuentan. Adjunto imagen que ilustra este hecho.
Me preocupa que esta calle no se encuentre recogida en el Plan de Asfaltado 2025/27 que el Ayuntamiento de Córdoba elaboró, porque es urgente acometer su reasfaltado, por lo que me he decidido a mandar esta carta con el simple pretexto de centrar la atención sobre este punto.
Les agradezco su atención y el servicio que prestan. Un saludo.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso
- Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
- La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
- El paso de la borrasca Marta por Córdoba capital
- El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica