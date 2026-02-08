El asfalto de la calle María Montessori

Les escribo unas líneas para llamar la atención sobre el estado del asfalto de la calle María Montessori, en concreto del tramo comprendido entre los cruces con la calle Dolores Ibarruri y la calle María Zambrano.

Esta calle lleva tiempo presentando irregularidades en su calzada, pero en los últimos meses, influenciado lógicamente por las incesantes lluvias y la carga de tráfico que soporta (incluidos camiones y línea 5 de Aucorsa), dichos desperfectos se han acentuado notablemente hasta el punto de poder provocar reventones de ruedas o cualquier otro accidente entre los vehículos que la frecuentan. Adjunto imagen que ilustra este hecho.

Me preocupa que esta calle no se encuentre recogida en el Plan de Asfaltado 2025/27 que el Ayuntamiento de Córdoba elaboró, porque es urgente acometer su reasfaltado, por lo que me he decidido a mandar esta carta con el simple pretexto de centrar la atención sobre este punto.

Les agradezco su atención y el servicio que prestan. Un saludo.