Opinión | Sanidad pública
Dolores Guillaume Arévalo
Agradecimiento al hospital Reina Sofía
Soy una señora de 95 años que sin saber por qué mi salud se quebrantó en la noche de Reyes, hasta el punto de tener que ingresarme de urgencia en el Hospital Reina Sofía.
Afortunadamente, tuve la suerte de que el equipo sanitario que estaba en ese momento de guardia pudo atenderme con gran rapidez.
Médicos, enfermeros y celadores, con enorme entrega y voluntad, pusieron a mi disposición todo su conocimiento pero también toda su humanidad.
Entre todos ellos han conseguido que superase la neumonía que me afectó a los dos pulmones y hoy, ya desde mi casa, quiero agradecer y valorar públicamente su trabajo a todo el equipo. Desconozco sus nombres, pero forman parte del módulo C de la tercera planta del Reina Sofía, del servicio de Medicina Interna.
Desde estás líneas quiero hacerles llegar un abrazo a todos ellos. Que Dios los bendiga.
