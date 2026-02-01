La seguridad en los trenes

Me pregunto si los planes de autoprotección de los trenes de alta velocidad o de cualquier otro tren, tienen en cuenta si los equipos de evacuación son suficientes para el número de viajeros ?? que ocupan el tren. En caso de emergencia es imprescindible contar con personas capacitadas, que contengan a la multitud y ordenen una evacuación segura. En caso de siniestro hay que tener en cuenta muchos parámetros: personas con movilidad reducida, dependientes, menores… Me pregunto si existe un lugar en el tren donde encontrar linternas, mantas, botiquines, agua…

Dotar a los trenes de alta velocidad de cinturones de seguridad no me parece mala idea, implementar planes de autoprotección reales y adecuados, hacer simulacros periódicamente, ayudaría mucho a actuar de forma adecuada en casos de emergencia.