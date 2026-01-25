Gracias al hospital Reina Sofía

Soy una señora de 95 años que, sin saber por qué, mi salud se quebrantó en la noche de Reyes, hasta el punto de tener que ingresarme de urgencia en el Hospital Reina Sofía.

Afortunadamente, tuve la suerte de que el equipo sanitario que estaba en ese momento de guardia pudo atenderme con gran rapidez.

Médicos, enfermeros y celadores , con gran entrega y voluntad pusieron a mi disposición todo su conocimiento y también toda su humanidad.

Entre todos ellos han conseguido que superase la neumonía que me afectó a los dos pulmones y hoy, ya desde mi casa, quiero agradecer y valorar públicamente su trabajo a todo el equipo. Desconozco sus nombres, pero forman parte del módulo c de la tercera planta del Reina Sofía, del servicio de Medicina Interna.

Desde estás líneas quiero hacerle llegar un abrazo a todos ellos, que Dios los bendiga .