Opinión | Sanidad
Dolores Guillaume Arévalo
Gracias al hospital Reina Sofía
Soy una señora de 95 años que, sin saber por qué, mi salud se quebrantó en la noche de Reyes, hasta el punto de tener que ingresarme de urgencia en el Hospital Reina Sofía.
Afortunadamente, tuve la suerte de que el equipo sanitario que estaba en ese momento de guardia pudo atenderme con gran rapidez.
Médicos, enfermeros y celadores , con gran entrega y voluntad pusieron a mi disposición todo su conocimiento y también toda su humanidad.
Entre todos ellos han conseguido que superase la neumonía que me afectó a los dos pulmones y hoy, ya desde mi casa, quiero agradecer y valorar públicamente su trabajo a todo el equipo. Desconozco sus nombres, pero forman parte del módulo c de la tercera planta del Reina Sofía, del servicio de Medicina Interna.
Desde estás líneas quiero hacerle llegar un abrazo a todos ellos, que Dios los bendiga .
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Laura Gallego, cantante: 'La copla es libre, no tiene edad ni un estilismo concreto
- Fuertes retenciones a la entrada a Córdoba desde la zona este de la ciudad por varios percances de tráfico
- Un padre, a prisión en Córdoba por tocar los glúteos a la amiga de su hija y decirle 't como to' por Whatsapp