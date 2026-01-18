Agradecimiento al CAMF de Pozoblanco

Por medio del presente escrito quisiera agradecer la labor que habéis prestado todos y cada uno de los profesionales del centro a Alfonsa de la Paz García Blanco, así como a todos los compañeros/as residentes por el cariño mostrado.

Desde su ingreso siempre la hemos observado contenta y feliz, y eso dice mucho en beneficio de las personas que la han ayudado en su quehacer diario. Sin lugar a dudas sois unos excelentes profesionales en el sentido más amplio de la palabra, no solo por el trabajo que realizáis, sino por el cariño y trato que reciben los residentes, por ese compromiso extra que aportáis desinteresadamente, y que en muchas ocasiones pasa inadvertido o no le damos la suficiente importancia, que no es remunerado, que no sale en prensa, que no es graciable ya que proviene del interior de la persona, porque sabéis dónde trabajáis y para quién. Contar con estos profesionales hoy en día es una suerte, porque realizáis una labor que es muy humana y vocacional, y eso es una garantía para el centro, para los residentes y para quien lo dirige.

Os reitero mi agradecimiento por vuestro esfuerzo y compromiso, por ofreceros a los demás de la manera que lo hacéis, de forma amable, sencilla, profesional y con una empatía infinita. Este cariño que recibió Alfonsa no está pagado, no tiene precio, pues sale del interior de las personas que la atendieron, de sus corazones. Estoy convencido de que esta tarea la tendréis que realizar en multitud de ocasiones en condiciones desfavorables por la falta de medios. Sólo deseo que, a pesar de las dificultades, no cambiéis porque la riqueza interior es lo que engrandece a cualquier persona.

Por último, quisiera terminar este escrito con dos reflexiones que sintetizan la labor prestada (dirección/es del centro, personal médico y de enfermería, trabajadora social, psicóloga, logopeda, fisioterapeuta, asistentes y personal de planta, de cocina, de costura, de lavandería, limpiadoras, de recepción, etc): «La generosidad no se mide por lo que damos, sino por cómo lo damos», y otra segunda: «Las manos que ayudan son más valiosas que los labios que rezan».

Gracias por vuestra valentía, gracias por vuestra apuesta. Continuad así, todos merecemos una oportunidad.