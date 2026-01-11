¿Qué ocurre con el parque?

Este 7 de enero se cumplieron 21 días desde que el parque infantil de nuestro barrio, en Avenida del Cantábrico, permanece cerrado por unas supuestas labores de mantenimiento. Este «mantenimiento» se ha limitado, esencialmente, a un lavado de cara: el pintado del vallado perimetral exterior del parque. Mientras tanto, las instalaciones han permanecido inaccesibles sin información clara a los vecinos sobre plazos.

¿Quién planifica este tipo de actuaciones y decide su calendario? ¿Quién controla y supervisa los trabajos? ¿Es razonable cerrar un parque infantil durante semanas por tareas menores que podrían haberse realizado de otra forma o en otro momento? Y, sobre todo, ¿cuándo podrán volver los niños y niñas a disfrutar de su parque?