Cribados de cáncer de próstata

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres españoles. Uno de cada seis lo padeceremos. Sin embargo, a diferencia del cáncer de mama o colon, en Andalucía seguimos sin un programa de cribado poblacional organizado. Nos jugamos la vida a una carta: la de la «detección oportunista» si tenemos suerte con nuestro médico.

Hablo por experiencia propia. A mis 53 años, y con un PSA de 3,57 (considerado «normal» por debajo de 4 en muchos protocolos de la Seguridad Social), mi urólogo insistió en buscar más allá. El resultado: un cáncer agresivo (Gleason 8). Si me hubiera ceñido al protocolo estándar de esperar a que el PSA subiera más, hoy quizás tendría metástasis en lugar de estar curado tras una prostatectomía radical.

Mi historia tiene un final feliz gracias a la pericia individual de unos médicos y a la tecnología (robot Da Vinci), pero no puede depender de la suerte.

Es urgente que la sanidad andaluza escuche a los urólogos e implemente un plan de cribado serio. Detectar a tiempo no solo salva vidas y evita secuelas devastadoras, sino que ahorra costes al sistema a largo plazo. No esperemos más.