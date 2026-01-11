Opinión | Salud
Baldomero Gas
Cribados de cáncer de próstata
El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres españoles. Uno de cada seis lo padeceremos. Sin embargo, a diferencia del cáncer de mama o colon, en Andalucía seguimos sin un programa de cribado poblacional organizado. Nos jugamos la vida a una carta: la de la «detección oportunista» si tenemos suerte con nuestro médico.
Hablo por experiencia propia. A mis 53 años, y con un PSA de 3,57 (considerado «normal» por debajo de 4 en muchos protocolos de la Seguridad Social), mi urólogo insistió en buscar más allá. El resultado: un cáncer agresivo (Gleason 8). Si me hubiera ceñido al protocolo estándar de esperar a que el PSA subiera más, hoy quizás tendría metástasis en lugar de estar curado tras una prostatectomía radical.
Mi historia tiene un final feliz gracias a la pericia individual de unos médicos y a la tecnología (robot Da Vinci), pero no puede depender de la suerte.
Es urgente que la sanidad andaluza escuche a los urólogos e implemente un plan de cribado serio. Detectar a tiempo no solo salva vidas y evita secuelas devastadoras, sino que ahorra costes al sistema a largo plazo. No esperemos más.
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Escribano invertirá 70 millones en una nueva fábrica en Rabanales 21
- Pizzaiolo cierra en Córdoba su restaurante de San Felipe y mantiene abierto el de El Brillante
- Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
- Vimcorsa licita la construcción de 30 pisos de VPO en el Campo de la Verdad
- Vivir en la antigua sede de la UGT en Córdoba, un escenario de 'Walking Dead': 'No queremos jaleos con los vecinos ni con nadie
- Pizzaiolo anuncia una nueva etapa en Córdoba: 'Sigue vivo y se prepara para lo que viene
- ¿Hasta cuando tendremos la densa niebla sobre Córdoba? ¿Veremos hoy un 'sol que caliente'? Esto dice la Aemet