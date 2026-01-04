Más vida para el casco

Me adhiero totalmente a la concentración convocada por las asociaciones de vecinos del casco histórico, en alusión al abandono que sufren nuestros barrios de la Axerquía, con multitud de casas desertadas y locales (en ruinas), sin darle ningún uso. San Agustín es un claro ejemplo. Paseando por sus callejuelas, da la impresión de encontrarse a veces en plena Edad Media. Bien es verdad que existe acerado nuevo en algunas de ellas, pero muchas de sus fachadas se encuentran completamente en escombros, como la parte norte de la plaza, en la cual, el Consistorio prometió un centro cívico, y todavía no hay ni rastro de él. Aunque el turismo es nuestra principal industria, se abusa mucho y existen ya demasiados pisos turísticos, dando menos prioridad a la rehabilitación de viviendas para vecinos de la capital.

El comercio, que es el que verdaderamente da vida a los barrios, está en su totalidad olvidado y dejado a la mano de Dios. Escasean las ayudas para poner cualquier local o pequeña tienda (con multitud de impuestos) y nuestro Ayuntamiento da prioridad a las grandes superficies en los barrios periféricos que al comercio minoritario.