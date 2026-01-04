Opinión | Carta ilustrada
Rafael Ayala Marín
Más vida para el casco
Me adhiero totalmente a la concentración convocada por las asociaciones de vecinos del casco histórico, en alusión al abandono que sufren nuestros barrios de la Axerquía, con multitud de casas desertadas y locales (en ruinas), sin darle ningún uso. San Agustín es un claro ejemplo. Paseando por sus callejuelas, da la impresión de encontrarse a veces en plena Edad Media. Bien es verdad que existe acerado nuevo en algunas de ellas, pero muchas de sus fachadas se encuentran completamente en escombros, como la parte norte de la plaza, en la cual, el Consistorio prometió un centro cívico, y todavía no hay ni rastro de él. Aunque el turismo es nuestra principal industria, se abusa mucho y existen ya demasiados pisos turísticos, dando menos prioridad a la rehabilitación de viviendas para vecinos de la capital.
El comercio, que es el que verdaderamente da vida a los barrios, está en su totalidad olvidado y dejado a la mano de Dios. Escasean las ayudas para poner cualquier local o pequeña tienda (con multitud de impuestos) y nuestro Ayuntamiento da prioridad a las grandes superficies en los barrios periféricos que al comercio minoritario.
- La casa de un pueblo de Córdoba que es pura magia y atrae a miles de visitantes en Navidad
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias
- La Diputación de Córdoba asumirá la redacción técnica para la reconstrucción de la canalización de la red de agua de Zambra a Lucena
- El Cartero Real llega este sábado a Córdoba: horario, recorrido, regalos y plan B si llueve
- El primer Cuponazo de la ONCE de 2026 deja 800.000 euros en Las Moreras de Córdoba
- Fernández Monterrubio, tajante: 'El Córdoba CF no ha negociado ni negociará por la salida de Adrián Fuentes
- El Ayuntamiento de Posadas, vecinos y colectivos alegan contra el proyecto de la depuradora