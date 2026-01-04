Opinión | Política internacional
Eduardo M. Ortega Martín
¿Hay un camino para la paz en 2026?
En medio del bullicio del mundo del año 2026 viene a nosotros y nos trae el eco la frase de Mahatma Gandhi, el alma grande de la India que dio su testimonio de vida y su mensaje al mundo diciendo, que «no hay camino para la paz, la paz es el camino». En medio de un mundo convulso de intereses, de luchas de poder, fronteras, choques de egos, aranceles, miedos, desavenencias, guerras, guerrillas, construir la paz a nivel personal, familiar, local, nacional y mundial, quizás sea la tarea mas importante. Lo más urgente es construir la paz, y reconstruir los países y pueblos dañados por la guerra. También hay necesidad de diálogo y de solución de conflictos a nivel religioso, racial, y en muchos casos nacional. Necesitamos buscar soluciones, soluciones armónicas, y de consenso, y nunca doblar la vara de la justicia para castigar a los más pobres e inocentes, en nombre de cualquier ideología, o sentimiento de pueblo o poder.
