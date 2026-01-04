Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | El nuevo año

Alberto Álvarez Pérez

Sevilla

Deseos para 2026

Tras el fin de año, llega el momento de agradecer lo vivido y creer en todo lo que está por venir. Que en este nuevo año podamos mantener la esperanza y aprender de cada experiencia, convirtiendo cada dificultad en una lección y cada logro en motivo de alegría. Cada fin de año nos invita a detenernos y mirar con honestidad lo vivido: los logros, las pérdidas y las lecciones que dejaron huella. Es tiempo de agradecer, perdonar y renovar la esperanza. Reflexionar sobre el cierre de un ciclo permite iniciar el nuevo con claridad, propósito y un corazón más consciente. Que el amor nos conecte con los demás y nos inspire a marcar la diferencia. Que los días que vendrán estén llenos de luz, paz y prosperidad, guiados por la confianza en nosotros mismos y en todo lo bueno que aún está por llegar. Y políticamente esperamos sentirnos plenamente favorecidos.

El nuevo templo viral de las patatas fritas en Córdoba: artesanas y con mil toppings

La búsqueda de los españoles desaparecidos en Indonesia se extiende hasta el miércoles tras el hallazgo de un segundo cuerpo

Primero el paraguas, luego el abrigo: así se presenta el tiempo hoy domingo en Córdoba

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Diferencias entre la Lotería del Niño y la Lotería de Navidad

El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

