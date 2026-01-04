Opinión | El nuevo año
Alberto Álvarez Pérez
Deseos para 2026
Tras el fin de año, llega el momento de agradecer lo vivido y creer en todo lo que está por venir. Que en este nuevo año podamos mantener la esperanza y aprender de cada experiencia, convirtiendo cada dificultad en una lección y cada logro en motivo de alegría. Cada fin de año nos invita a detenernos y mirar con honestidad lo vivido: los logros, las pérdidas y las lecciones que dejaron huella. Es tiempo de agradecer, perdonar y renovar la esperanza. Reflexionar sobre el cierre de un ciclo permite iniciar el nuevo con claridad, propósito y un corazón más consciente. Que el amor nos conecte con los demás y nos inspire a marcar la diferencia. Que los días que vendrán estén llenos de luz, paz y prosperidad, guiados por la confianza en nosotros mismos y en todo lo bueno que aún está por llegar. Y políticamente esperamos sentirnos plenamente favorecidos.
