Hace algunos años empezó a instalarse el mercadillo navideño en las Tendillas. En aquel entonces ocupaba casi toda la plaza y, sin ningún aditamento, estaba compuesto por tiendas de todo género, sean de venta de figuras de Nacimiento de calidad, de barro y de firmas importantes, como de figuras más normalitas de plástico y accesorios. También de productos alimenticios, y otras de regalos y adornos; incluso estaba instalada una tienda con juguetes y productos de madera.

El caso es que vemos como ha ido degradándose dicho mercadillo. Empezando dicho deterioro cuando tuvieron la idea de instalar una pista de patinaje que se comió parte de la plaza. La idea no era mala pero, por favor, en otro lugar de más espacio. Después vino la instalación de atracciones de todo tipo, tiovivo, carruseles, etc., que se comió otra parte de la plaza. Y, repetimos, la idea también es buena pero, también por favor, en otro lugar de más espacio. Porque añadiendo, añadiendo, no se daban cuenta de que se estaban comiendo el espacio del mercadillo, dejándolo reducido a su más mínima expresión con cuatro tenderetes de poca monta.

En los mercadillos que estamos viendo por toda Europa, las tiendas son las que predominan como es normal. Invocamos al Ayuntamiento para que se deje asesorar por personas que entiendan de verdad de la verdad y no hagan experimentos, pues estamos haciendo el ridículo.