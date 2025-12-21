La corrupción sigue siendo uno de los problemas más complejos y persistentes que enfrenta la humanidad. Este fenómeno, que socava la confianza en las instituciones, frena el desarrollo económico y perpetúa desigualdades, está presente en todas las regiones del mundo, aunque con matices particulares en nuestro país.

La corrupción -es decir, el abuso de un cargo público para obtener beneficios privados- abarca una amplia gama de comportamientos que van desde el soborno hasta el hurto de fondos públicos. Desgraciadamente la corrupción se da en todo el mundo, pero su incidencia suele ser mayor en países con instituciones débiles y que a menudo se ven afectados por la fragilidad y los conflictos. Concretamente en España, donde carecemos de instituciones capaces, transparentes y responsables, estando a la cabeza de estos movimientos corruptelas, sin lugar a dudas, Pedro Sánchez.

Los españoles estamos viviendo diariamente este fenómeno, afectando gravemente a nuestra sociedad en el desarrollo económico, debilitando nuestra democracia y perpetuando desigualdades.

En España crece la inquietud por la corrupción y la censura a los políticos, sobre todo a los socialistas.

¿Disponemos de un conjunto de instrumentos e iniciativas para luchar contra la corrupción sistémica en nuestro país?