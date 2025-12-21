Desde la Asociación Protectora de Animales El Hogar de Antón, de Peñarroya-Pueblonuevo, queremos expresar nuestro agradecimiento a la Diputación de Córdoba por la concesión de una subvención de 2.912,64 euros, otorgada en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones Protectoras de Animales de Compañía de Córdoba para la Protección de los Animales de Compañía Abandonados (Perros y Gatos) 2025.

Esta ayuda resulta fundamental para continuar nuestra labor de rescate, cuidado, atención veterinaria y fomento de la adopción responsable de perros y gatos abandonados o víctimas de maltrato, contribuyendo así a mejorar su bienestar y ofrecerles una segunda oportunidad.