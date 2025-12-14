Reglas y reglas

Los aires que se respiran en las Cortes y los juzgados en España son un fiel reflejo de la sociedad en la que convivimos y nos relacionamos hoy. Solo el hecho de que sus señorías se reúnan en esos recintos «leoninos» y a veces barriobajeros no basta. En las Cámaras legislativas hay fricciones crónicas, provenientes de heridas fratricidas del pasado, y polarizadas por leyes de memoria histórica no beneficiosas para que afloren la concordia y la oratoria respetuosa. Olvidan la ética y las reglas de la postergada filosofía, basadas en la verdad milenaria del saber contrastado, y las abandonan en pro del odio y la poca educación dialogante. Por suerte, somos estados de materia condenados a deambular por el cosmos, regidos por otro tipo de reglas.