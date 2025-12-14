Redes sociales, altavoces sin filtro

En los últimos meses hemos visto como una de las influencers de maternidad más seguidas del país, Verdeliss, ha difundido en redes sociales consejos sanitarios sin respaldo científico, generando preocupación entre pediatras y profesionales de la salud. Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad del entorno de la información actual: cualquiera con suficiente visibilidad puede convertirse en referencia, incluso en temas tan sensibles como la salud.

Como estudiante de Periodismo me preocupan bastante estos casos, en los que a los futuros periodistas se nos exige una formación rigurosa y una titulación universitaria para poder acceder a un medio profesional, mientras que una parte del espacio informativo está siendo ocupado por personas sin preparación ni responsabilidad editorial. No se trata de cerrar puertas, sino de recordar que informar es un servicio público, igual que lo es enseñar en un colegio o ejercer la medicina. Y en ambos casos, la titulación no es un trámite: es una garantía para la ciudadanía.

Por ello, considero necesario reivindicar la importancia de la obtención del título de periodista para ejercer en los medios. No por proteger a las empresas, sino para amparar al ciudadano asegurándose que la información que recibe es veraz, comprobada y realizada por profesionales.