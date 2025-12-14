Opinión | Política
Miguel Fernández-Palacios Gordon
Quiebra de la Justicia
La sentencia es «histórica», como repite el PP, pero lo es por su monumental infamia, que alcanza máximos en la degradación de un sistema judicial en manos del sector conservador dispuesto a dinamitar sus propios principios con tal de imponer su ideología. Desde ahora, cualquier ciudadano puede descubrir que ya no hacen falta pruebas, ni hechos, ni siquiera indicios razonables: basta con que la derecha judicial construya un relato, lo adorne con sospechas y lo eleve a categoría de verdad. La propia Sala de Apelaciones admitió que el Fiscal, en su nota para desmentir un bulo que dañaba a la institución que tiene que defender, no reveló nada que se acercara a un delito.
Pero ahora, como el Fiscal confesó redactar dicho texto -un acto completamente legítimo para desmentir un bulo-, se retuerce la legalidad hasta convertir lo lícito en punible. Esa lógica perversa, donde la conclusión se decide antes que el análisis, revela una justicia que parece servirse de los intereses del PP y no acata la Constitución. Con decisiones así, se vacía de contenido el artículo 24.2 y se abre la puerta a un futuro inquietante, el de una España donde la presunción de inocencia es sustituida por la presunción de culpa cuando conviene a la derecha, y donde la ciudadanía queda a merced de quienes manipulan la ley para proteger su poder.
- La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
- Un centenar de vecinos protestan contra la 'muerte' del casco histórico de Córdoba
- Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
- Calma en Córdoba a la espera de la tormenta: estos son los nuevos avisos de la Aemet para los próximos días
- Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde
- El misterioso origen de un pueblo de Córdoba: oculto para proteger sus tesoros naturales
- La Fiscalía investiga la protección de los restos arqueológicos de la ronda Norte
- ¿Qué es la Feria Mundial del Queso que acogerá Córdoba en 2026?