Opinión | Cultura
Rafael Ángel Rodríguez López
Para esta Navidad, un libro, por favor
Se acerca la Navidad y vuelven las listas interminables de regalos, muchos de ellos centrados en pantallas, móviles y herramientas de inteligencia artificial que, aunque útiles, también nos están alejando de un hábito esencial: la lectura. Cada vez más niños y adolescentes pasan horas frente a dispositivos que lo hacen todo por ellos, desde escribir textos hasta resolver tareas escolares. Pero un libro sigue ofreciendo algo que ninguna aplicación puede sustituir: un espacio íntimo para pensar, imaginar, crear y crecer con calma.
Regalar un libro es regalar tiempo compartido, conversación y aprendizaje. Es apostar por la atención, la concentración y la sensibilidad, habilidades que empiezan a escasear entre tanta inmediatez digital. Esta Navidad, quizá podríamos equilibrar la balanza y acompañar la tecnología con literatura. No hace falta renunciar al futuro, pero sí recordar que ningún avance tiene sentido si dejamos de fomentar aquello que nos hace profundamente humanos: las historias.
- La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
- Un centenar de vecinos protestan contra la 'muerte' del casco histórico de Córdoba
- Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
- Calma en Córdoba a la espera de la tormenta: estos son los nuevos avisos de la Aemet para los próximos días
- Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde
- El misterioso origen de un pueblo de Córdoba: oculto para proteger sus tesoros naturales
- La Fiscalía investiga la protección de los restos arqueológicos de la ronda Norte
- ¿Qué es la Feria Mundial del Queso que acogerá Córdoba en 2026?