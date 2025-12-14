Para esta Navidad, un libro, por favor

Se acerca la Navidad y vuelven las listas interminables de regalos, muchos de ellos centrados en pantallas, móviles y herramientas de inteligencia artificial que, aunque útiles, también nos están alejando de un hábito esencial: la lectura. Cada vez más niños y adolescentes pasan horas frente a dispositivos que lo hacen todo por ellos, desde escribir textos hasta resolver tareas escolares. Pero un libro sigue ofreciendo algo que ninguna aplicación puede sustituir: un espacio íntimo para pensar, imaginar, crear y crecer con calma.

Regalar un libro es regalar tiempo compartido, conversación y aprendizaje. Es apostar por la atención, la concentración y la sensibilidad, habilidades que empiezan a escasear entre tanta inmediatez digital. Esta Navidad, quizá podríamos equilibrar la balanza y acompañar la tecnología con literatura. No hace falta renunciar al futuro, pero sí recordar que ningún avance tiene sentido si dejamos de fomentar aquello que nos hace profundamente humanos: las historias.