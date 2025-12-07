Opinión | Carta ilustrada
Miguel Baena
Baena
Homenaje a Rafael Ruiz Arjona en Baena
La asociación cultural Alipa Cañete de Baena organizó recientemente un reconocimiento a Rafael Ruiz Arjona, un emigrante baenense residente en Madrid que a lo largo de su dilatada trayectoria ha sido investigador, fotógrafo y divulgador de Baena, tanto de su historia como de su Semana Santa. Rafael es una de esas personas con las que siempre se puede hablar de la historia pasada de Baena, de sus costumbres y tradiciones, como sucedía también con otros baenenses amigos del propio Rafael como Juan Torrico o Paco Ariza. Sin duda, un merecido reconocimiento a una persona entrañable que siempre ha estado cuando se le ha pedido una colaboración para una publicación o para una conferencia. Enhorabuena, Rafael.
