Que cunda el ejemplo

Hace unos días ojeé en prensa una de las pocas noticias agradables que se pueden leer en la actualidad, impactándome gratamente: El diálogo tranquilo y sosegado entre un político/a del PSOE (María Márquez) y otro del PP Juan Carlos Caballero, lo que hoy en día escasea.

En una sociedad donde la crispación domina al sentido común en la mayoría de nuestros políticos de diferentes clases, es necesario una gran dosis de serenidad y meditación sobre el ambiente enrarecido que se está cimentando, contribuyendo en gran medida los medios de comunicación, sobre guardados por intereses partidistas, manipulando información y saturándonos a todas horas con una política absurda (el negocio influye en gran parte),

Vamos a reflexionar, por favor: Si en realidad, todos perseguimos el bien común, busquemos fórmulas equilibradas que nos compensen a todos. No es tan difícil hacerlo. El centro y la moderación son vitales en la manera de gobernar una comunidad o Estado, y de eso, no nos damos cuenta la mayoría. La peor noticia en la política española es la desaparición de un partido de centro que ejerza de control, que nos una a todos. Así, mejor iríamos marchando.

Propongo que estos tipos de diálogos, no solo se propaguen con más asiduidad, sino también que se lleven a la práctica en la vida real, aunque tal y como está «el patio» lo veo una utopía.