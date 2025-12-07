Opinión | Reivindicación
Enrique Adamuz Ruiz
El amor revolucionario
Estamos buscando amor en un mundo que perdió el silencio. Todo va tan rápido que a veces confundo la prisa con el deseo, la atención con el afecto, la proximidad con la ternura. La mayoría queremos lo mismo: alguien cuyo silencio no incomode, alguien cuya presencia no pese. Coleccionamos rostros sin llegar a conocer a nadie; nos educan en pasar página antes de haber leído la frase.
El problema no es la falta de personas con valores, sino la falta de tiempo y espacio para reconocerse. La cultura de lo inmediato nos ha hecho creer que el amor es un impacto. Pero el amor -el de verdad- nunca fue inmediato: siempre fue una construcción, un modo de estar en el mundo. Nos fijamos más en la estética de una vida juntos que en la ética de sostenerla. Quizá el mayor acto de rebeldía hoy no sea enamorarse, sino hacerlo con responsabilidad. Lo verdaderamente revolucionario es reivindicar el amor como un acto civilizado: un compromiso con la verdad, con la calma y con esa dignidad antigua que convierte a dos personas en un nosotros.
