Opinión | Carta ilustrada
Córdoba
Descuentos que nos ciegan
Llega el Black Friday y todo se olvida. Ya no inquieta el precio de la docena de huevos ni que cada minuto mueran niños en países subdesarrollados. Ni la guerra, ni la corrupción, ni el perro de la vecina que ladra poseído a las siete. Porque un descuento parece curarlo todo. Ahorrar en unos auriculares nos infla el pecho: la felicidad entra a golpe de chollo. Y, aun sabiendo que es un engaño —precios inflados, multas, encuestas que revelan que el 80 % duda de las rebajas— seguimos comprando en esta tómbola trucada. Ser contradictorios nos define: vaciamos la cuenta y luego celebramos el nacimiento pobre de Cristo. Algo falla cuando perpetuamos, año tras año, la misma estafa.
